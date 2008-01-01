"Заряженные позитивом возвращаемся домой". Никита Михайлис - о победе "Барыса" и замечательной игре Ортио

Форвард "Барыса" Никита Михайлис, комментируя гостевую победу над "Нефтехимиком", отметил игру вратаря Йони Ортио. По его словам, команде было важно выиграть после предыдущего поражения от "Локомотива".

"Тяжелый матч, обе команды хотели выиграть. Мы с самого начала много атаковали, создавали полумоменты, броски из-под защитников. Йони Ортио сыграл сегодня замечательно. Пропускал прошлый матч из-за легкого недомогания, дали отдохнуть. Сегодня вышел более свежим.

Выиграли, значит, пошло в плюс. В конце три удаления подряд - это наши ошибки. Нужно было действовать проще. Спасибо ребятам, что выстояли. Такие матчи, как с "Локомотивом" случаются, надо было собраться, выиграть. Так и получилось. Заряженные позитивом возвращаемся домой", - цитирует Михайлиса сайт КХЛ.

Напомним, "Барыс" обыграл аутсайдера "Востока" со счетом 2:1 и закрепился в зоне плей-офф КХЛ. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут 15 ноября на своем льду против минского "Динамо".