"Совсем другая игра, чем с "Локомотивом". Михайлис - о тяжелой победе над "Нефтехимиком"

Всего было заброшено три шайбы.

Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 00:57
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал гостевую игру с "Нефтехимиком" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

"Равная игра, тяжелая для нас, уже третья подряд на выезде. Во втором периоде перехватили инициативу, больше комбинировали в зоне соперника, забросили гол. В конце матча три подряд удаления смазали впечатление об игре. Я предупреждал ребят, что надо быть максимально сконцентрированными на вбрасываниях. Спасибо команде, что сегодня была совсем другая игра, чем с "Локомотивом". Больше атаковали, больше бросали", - приводит слова специалиста сайт КХЛ.

Благодаря этой победе "Барыс", набрав 24 очка, остался на седьмом месте в Восточной конференции, в которой "Нефтехимик" с 16 баллами сохранил за собой предпоследнюю, 11-ю позицию.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду против минского "Динамо" 15 ноября.


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Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Нефтехимик Михайлис Юрий
Хоккей КХЛ
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Сегодня 00:57
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