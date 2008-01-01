"Совсем другая игра, чем с "Локомотивом". Михайлис - о тяжелой победе над "Нефтехимиком"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
прокомментировал гостевую игру с "Нефтехимиком"
в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась
со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.
"Равная игра, тяжелая для нас, уже третья подряд на выезде. Во втором периоде перехватили инициативу, больше комбинировали в зоне соперника, забросили гол. В конце матча три подряд удаления смазали впечатление об игре. Я предупреждал ребят, что надо быть максимально сконцентрированными на вбрасываниях. Спасибо команде, что сегодня была совсем другая игра, чем с "Локомотивом". Больше атаковали, больше бросали", - приводит слова специалиста сайт
КХЛ.
Благодаря этой победе "Барыс", набрав 24 очка, остался на седьмом месте в Восточной конференции, в которой "Нефтехимик" с 16 баллами сохранил за собой предпоследнюю, 11-ю позицию.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду против минского "Динамо" 15 ноября.