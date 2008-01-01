"Барыс" обыграл аутсайдера "Востока" и закрепился в зоне плей-офф КХЛ

"Барыс" победил "Нефтехимик" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



Первыми успеха добились астанчане. Уже на третьей минуте Линус Виделль застал врасплох голкипера соперника Евгения Иванникова, тем самым реализовав численное большинство. Однако недолго радовались казахстанские хоккеисты, так как на восьмой минуте Марат Хайруллин забросил ответную шайбу.



Казалось, что до первого перерыва команды еще не раз огорчат друг друга. Однако зрителям пришлось ждать следующего гола до начала второго периода, когда на 22-й минуте точный бросок удался Якобу Лилье.



Третья 20-минутка не порадовала результативной игрой, хотя под занавес встречи игроки "Барыса" заработали ненужные удаления. Благо, дотерпели, а соперник не воспользовался численным перевесом.



Благодаря этой победе "Барыс", набрав 24 очка, остался на седьмом месте в Восточной конференции, в которой "Нефтехимик" с 16 баллами сохранил за собой предпоследнюю, 11-ю позицию.



Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду против минского "Динамо" 15 ноября.