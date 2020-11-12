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"Барыс" назвал состав на матч с аутсайдером "Востока"

Это последний матч текущей выездной серии.

"Барыс" назвал состав на матч с аутсайдером "Востока"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" определился с составом на игру с "Нефтехимиком" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 12 ноября, в Нижнекамске и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.


Перед этой встречей казахстанский клуб c 22 очками идет на седьмом месте на "Востоке", где нижнекамская команда с 16 баллами занимает предпоследнюю, 11-ю строчку.

Этим матчем "Барыс" завершит выездную серию. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с минским "Динамо" 15 ноября.

 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Нефтехимик

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