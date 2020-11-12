Забивать - как "Йокерит" и "Автомобилист". Что нужно подтянуть "Барысу" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" забивает около двух голов за игру в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и входит в группу самых нерезультативных команд Лиги. О некоторых моментах в игре команды Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.
Худшие по забитым голам (за игру)
Худшая результативность в Восточной конференции не мешает столичной команде входить в зону плей-офф. "Барыс" забил 46 шайб, а у "Куньлуня", который идет 12-м, на три гола больше. Нужно сделать поправку на меньшее количество матчей, которое провел казахстанский клуб, но финскому "Йокериту", отыгравшему всего 18 встреч, это не помешало забить 62 гола.
1. "Динамо" Рига - 1,75;
2. "Сочи" - 2,04;
3. "Северсталь" - 2,18;
...6. "Барыс" - 2,27.
Если вывести из таблицы рижан, у которых худшая атака (28 шайб), то "Барыс" вместе с "Северсталью" - это слабейшие команды по голам в равных полных составах (по 29 голов). Еще 12 голов "Барыс" забил в большинстве - тоже один из худших результатов в Лиге. Если бы не катастрофа в Ярославле, то подопечные Михайлиса входили бы в топ-10 по среднему количеству пропущенных голов: после матча с "Локомотивом" откатились на 11-е место с показателем 2,7 за игру.
В топ-3 подопечные Михайлиса входят и по наименьшему числу бросков по воротам. На своем льду казахстанцы совершили всего 255 бросков (четвертый худший результат), а на гостевом - 274 (пятое место). По общему количеству бросков "Барыс" (529) превосходит только "Йокерит" (473) и рижское "Динамо" (426).
Процент реализации бросков
1. "Йокерит" - 13,11 процента;
2. "Автомобилист" - 10,9 процента;
3. ЦСКА - 10,61 процента;
...16. "Барыс" - 8,7 процента;
...23. "Динамо" Рига - 6,57 процента.
Таким образом, у казахстанской команды есть несколько игр, чтобы поднять свою статистику и компенсировать отставание от конкурентов. "Барысу" важно не только бросать на уровне конкурентов, но и реализовывать свои моменты. Казахстанская команда больше пропускает, чем забивает, и этот пробел может сказаться в решающий момент турнира, когда будут распределяться итоговые места.
"Хулиганство" Карлссона и серия гостевых побед. Пройдет ли "Барыс" еще одного аутсайдера КХЛ?
Добавим, что "Барыс" до встречи с "Нефтехимиком" вернулся в зону плей-офф с 22 очками. Российская команда отстает от казахстанцев на шесть очков и идет на 11-м месте. После встречи в Нижнекамске команда Михайлиса вернется в Казахстан, а 15 ноября сыграет с минским "Динамо" (26 очков и пятое место на "Западе").
Ожидаемый провал. Как Михайлис "подставил" вратаря под обстрел новой команды Скабелки в КХЛ
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне