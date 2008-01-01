КХЛ засчитала экс-сопернику "Барыса" технические поражения

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) засчитала рижскому "Динамо"
технические поражения, сообщается на сайте
Лиги.
Матчи рижского клуба с "Витязем" и "Металлургом", запланированные на 17 и 19 октября, были отменены из-за коронавируса в латвийской команде.
КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отмененных матчей на более поздний срок при условии договоренности с соперниками. Но в сложившихся обстоятельствах рижане не смогли обеспечить условия проведения этих игр, в связи с чем, им было засчитано техническое поражение.
Отметим, что "Барыс"
в нынешнем сезоне дважды обыграл рижское "Динамо" - 3:2 в гостях и 3:0 дома.