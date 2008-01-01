КХЛ засчитала экс-сопернику "Барыса" технические поражения

Казахстанский клуб его дважды победил.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:19
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) засчитала рижскому "Динамо" технические поражения, сообщается на сайте Лиги. 

Матчи рижского клуба с "Витязем" и "Металлургом", запланированные на 17 и 19 октября, были отменены из-за коронавируса в латвийской команде.

КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отмененных матчей на более поздний срок при условии договоренности с соперниками. Но в сложившихся обстоятельствах рижане не смогли обеспечить условия проведения этих игр, в связи с чем, им было засчитано техническое поражение.

Отметим, что "Барыс" в нынешнем сезоне дважды обыграл рижское "Динамо" - 3:2 в гостях и 3:0 дома.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:19
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