"Балансирует на границе зоны плей-офф". КХЛ - о матче "Барыса" с аутсайдером "Востока"

Континентальная хоккейная лига
на своем официальном сайте
представила превью к матчу между "Нефтехимиком"
и "Барысом"
, отметив, что хозяева давно не обыгрывали гостей в родных стенах.
Встрече пройдет сегодня, 12 ноября, в Нижнекамске. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана.
"Нижнекамцы выиграли второй матч подряд, забросив шесть шайб "Куньлуню" (6:3). Пополнил состав "Нефтехимика" защитник Кирилл Воробьев, выменянный из ЦСКА. Удачная серия "Барыса" прервалась во встрече с "Локомотивом" (2:7). Ключевым стал отрезок длиной в 155 секунд, в котором "барсы" пропустили трижды. Пропускал встречу Никита Михайлис, у которого небольшое повреждение.
"Барыс" балансирует на границе зоны плей-офф Восточной конференции. "Нефтехимик" - 11-й на "Востоке".
Три игры подряд пополняет бомбардирский счет защитник "Нефтехимика" Алексей Волгин (1+2). Четыре матча насчитывает результативная серия форварда "Барыса" Мэттью Фрэттина (2+3).
Нижнекамцам давно не удается обыграть "Барыс" в родных стенах: четыре последних домашних встречи они проиграли с общей разностью шайб 2-17", - говорится в тексте.
Отметим, что этим матчем "Барыс" завершает выездную серию. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с минским "Динамо" 15 ноября.