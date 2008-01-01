"Хулиганство" Карлссона и серия гостевых побед. Пройдет ли "Барыс" еще одного аутсайдера КХЛ?

Казахстанский клуб "Барыс"
попытается выиграть пятый матч подряд в Нижнекамске, а "Нефтехимик"
, в случае успеха, может вплотную подобраться к зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). Некоторые моменты противостояния "хищных" команд - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Встреча в Нижнекамске станет 27-й в истории противостояния клубов, и преимущество на стороне казахстанцев (15 против 11). Есть положительная серия и по выездным играм - "Барыс" выиграл четыре матча подряд на чужом льду, имея великолепную разницу шайб (17-2). Продолжится ли серия?
"Барыс" отправился в Нижнекамск после разгромного поражения в Ярославле (2:7), и настроен обыграть 11-ю команду Восточной конференции. Успех поможет "Барысу" закрепиться в зоне плей-офф с 24 очками, сохранив перед конкурентами преимущество в три-четыре несыгранные игры.
С другой стороны, "Нефтехимик" возвращается после провального отрезка в шесть поражений подряд. Россияне обыграли "Куньлунь" с рижским "Динамо", и с 16 очками приблизились к группе команд, которые оспаривают места в топ-8. Очки в матче с "Барысом" показали бы, что "Нефтехимик" всерьез готов вмешаться в распределение мест в таблице.
Проигрыш, конечно, не станет катастрофой ни для одной из команд, но два очка в матче с потенциальным конкурентом укрепят позиции. Примечательно, что самым грубым игроком серии является голкипер Хенрик Карлссон
, который получил в матчах с "Нефтехимиком" 42 минуты штрафа (половина всех заработанных минут в играх за "Барыс").
Шведский ветеран отметился сразу в двух играх. В октябре 2017 года Карлссон получил сразу 32 минуты с удалением до конца матча: "Барыс" выигрывал 1:0 к 24-й минуте, а после наказания голкипера забросил еще две безответные шайбы. В декабре того же года вратарь снова не сдержал эмоций, но теперь получил только "десятку". "Барыс" проиграл дома - 0:4.
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Добавим, что матч в Ярославле Карлссон провалил, а "Барыс" проиграл
"Локомотиву" со счетом 2:7. После 20 игр у столичного клуба 22 очка и седьмое место в Восточной конференции. "Нефтехимик" идет на четыре строчки ниже.
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