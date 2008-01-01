Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" против аутсайдера "Востока"

Сегодня, 12 ноября, казахстанский "Барыс" проведет очередной гостевой матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют в Нижнекамске против местного "Нефтехимика". Начало игры в 22:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

"Барыс" после 20 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 22 очка. "Нефтехимик" (16 баллов в 22 играх) идет на предпоследней, 11-й строчке.