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Два броска за 20 минут. "Барыс" повторил худший результат нового сезона в КХЛ

Казахстанская команда была разгромлена в Ярославле.

Два броска за 20 минут. "Барыс" повторил худший результат нового сезона в КХЛ
Фото: ХК "Автомобилист"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом" в первом периоде нанес всего два броска по воротам соперника и повторил худший результат сезона. О некоторых неудачных игровых отрезках команды Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

В Ярославле "Барыс" потерпел самое крупное поражение в сезоне, но матч не задался с самого начала. Провалил игру голкипер Хенрик Карлссон, которому не особо удаются встречи с "Локомотивом". "Барыс" же так плохо стартовал в атаке в сезоне еще два раза.


Броски за период

Два броска - "Динамо" Москва, "Спартак" и "Локомотив";

Три броска - ЦСКА и "Спартак";

Четыре броска - СКА, "Северсталь" (два раза) и "Динамо" Рига.

Не все игровые отрезки с небольшим количеством бросков приводили к общему поражению, как было в матче с "Локомотивом". Но "Барыс" позволял себя "запирать" аутсайдеру вроде рижского "Динамо", а за два периода со "Спартаком" бросил всего пять раз.

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Добавим, что следующий матч выездной серии "Барыс" проведет в Нижнекамске, где 12 ноября сыграет с "Нефтехимиком". Если столичный клуб в прошедший игровой день проиграл "Локомотиву" (2:7), то "Нефтехимик" на своем льду обыграл "Куньлунь" (6:3). "Барыс" сохранил седьмое место с 22 очками, а российская команда идет 11-й с 16 баллами.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Скабелка Андрей Локомотив ХК СКА ХК ЦСКА

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