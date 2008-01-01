Подножка от Скабелки. Вслед за разгромом в Ярославле "Барыс" может вылететь из зоны Кубка Гагарина

Казахстанский "Барыс" был разгромлен в Ярославле, а сейчас может откатиться на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. Но и это не предел - еще несколько неудач - и подопечные Юрия Михайлиса окажутся в аутсайдерах. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Перед матчем в Новосибирске, который пройдет сегодня, 11 ноября, "Барыс" занимает седьмое место на "Востоке" с 22 очками. С определенной долей вероятности можно сказать, что "Сибирь" наберет хотя бы очко в матче с минским "Динамо" и обойдет столичный клуб по дополнительным показателям. Из топ-8 выпадет нижегородское "Торпедо", у которого тоже 22 балла, но хуже дополнительные показатели.



Ожидалось, что "Барыс" сможет пополнить очковый запас в Нижнекамске, но "Нефтехимик" обыграл "Куньлунь" (6:3) и вряд ли отдаст победу очень легко. А в случае еще одной неудачи, "Барыс" может пропустить вперед "Торпедо": нижегородцы на своем льду сыграют с китайскими аутсайдерами и вряд ли останутся без очков.



Способен достать столичных хоккеистов и "Амур", который прямо сейчас идет десятым, а 13 ноября играет с минским "Динамо" на своем льду и вряд ли упустит шанс навязать борьбу (в случае победы тоже будет 22 очка). Таким образом, "Барысу" нужен успех в Нижнекамске или дома с минским "Динамо", иначе конкуренты настигнут дружину Михайлиса.







Иначе дальше будет сложнее. Вряд ли матчи с "Авангардом", "Салаватом Юлаевым" или СКА будут легче. Чтобы бы дать себе шанс на ошибку, "Барысу" нужно обыгрывать соперников в двух ближайших играх, а затем показывать себя в играх с потенциальными соперниками по Кубку Гагарина.



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Напомним, "Барыс" потерпел разгромное поражение от команды бывшего тренера Андрея Скабелки - ярославского "Локомотива". Один из худших матчей в КХЛ провел голкипер Хенрик Карлссон, который именно с "Локомотивом" отыграл самые неудачные игры в Лиге. Также "Барыс" потерпел одно из крупнейших поражений в турнире.



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