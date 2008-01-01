Семь шайб от "Локомотива" Скабелки, или как "Барыс" крупно проигрывал в КХЛ

Казахстанский "Барыс" потерпел самое крупное под руководством Юрия Михайлиса поражение в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но были в истории столичной команды и более сокрушительные проигрыши. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.



За 13 сезонов в КХЛ "Барыс" успел заслужить звание одной из самых отчаянных команд. Оборона не является сильнейшей линией казахстанского клуба. Наибольшее количество крупных поражений пришлось на дебютный сезон, но были провалы и в других турнирах.



Например, в сентябре 2015 года столичный клуб был разбит тольяттинской "Ладой" со счетом 6:0, а в октябре 2011-го - "Югрой" (7:0). Есть в истории столичного клуба и обратные примеры, когда "Барыс" отправлял в ворота соперника по семь-десять шайб, но мы остановимся на поражениях.



Наибольшее количество пропущенных "Барысом" голов в КХЛ:



0:7 - "Югра" и "Ак Барс";



1:7 - "Локомотив"(два раза), "Амур", "Северсталь" и "Металлург";



2:7 - "Ак Барс", "Торпедо", "Динамо" Москва, "Авангард", "Автомобилист" и "Локомотив";



3:7 - СКА и "Салават Юлаев";



4:7 - СКА;



1:8 - ЦСКА и "Локомотив";



1:9 - СКА;



0:9 - СКА.



Девять безответных шайб от СКА "Барыс" пропустил на выезде в Санкт-Петербурге четыре года назад - 15 ноября 2016 года. Столько же шайб забила российская команда еще через год на том же месте - 27 ноября 2017-го.







Таким образом, команда Михайлиса, хоть и пропустила семь шайб, но не повторила рекорд предшественников. Команда Андрея Скабелки показала, что "Барыс" еще не готов играть с лидерами турнира.



"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков



Добавим, что следующий матч выездной серии "Барыс" проведет в Нижнекамске, где 12 ноября сыграет с "Нефтехимиком". Если столичный клуб в прошедший игровой день проиграл "Локомотиву", то "Нефтехимик" на своем льду обыграл "Куньлунь" (6:3). "Барыс" сохранил седьмое место с 22 очками, а российская команда идет 11-й с 16 баллами.