"Скабелка разгромил свою бывшую команду". КХЛ - о поражении "Барыса" в Ярославле

Астанчане остались на седьмом месте.

Фото: ХК "Локомотив"©
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Сегодня 07:38
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор к матчу между "Локомотивом" и "Барысом", отметив победу Андрея Скабелки над бывшей командой.

"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков

"В гости к Андрею Скабелке приехал его бывший клуб, "Барыс". Который ни при Андрее Владимировиче, ни при каком-либо другом тренере за всю свою историю в Ярославле не выигрывал. Перед паузой на Евротур "железнодорожники" победили другую команду своего наставника - минское "Динамо", за которое он относительно не так давно выступал и в которой заканчивал карьеру хоккеиста. По сравнению с тем матчем в состав вернулись защитник Денис Баранцев и нападающие Андре Петерссон с Магнусом Пяярви-Свенссоном. Петерсон, также поигравший за "Барыс", находился в одном шаге от значимой цифры - 250 очков в КХЛ. Рубежа этого он достиг за две минуты до первого перерыва, и еще примерно столько же времени ушло на установление легитимности гола - Андре по-теннисному переправил шайбу в сетку в воздухе после причудливого наброса Егора Коршкова из-за ворот.

Это был уже четвертый гол в матче, так как к тому времени хозяева вели 2:1. А открыл счет еще один недавний "барс", Атте Охтамаа - через десять секунд после стартового вбрасывания.

Первую половину второго периода соперники "отдыхали" после результативной двадцатиминутки, а на экваторе встречи ярославцев прорвало. Сначала Петерссон сделал дубль, затем Денис Алексеев и Коршков отправили Хенрика Карлссона на скамейку запасных, в течение двух с половиной минут отгрузив ему три шайбы.

Заменивший его Йони Ортио продержался "сухим" довольно долго - 11 минут. Его распечатал Владимир Ткачев уже в третьем отрезке. В оставшееся время Диллон Хетерингтон одну шайбу отыграл, после чего зрителей развлекли дракой (правда, не очень бурной) Пяярви-Свенссон и Джесси Блэкер, который в некритичном столкновении с шведом "забил" Ортио в свои ворота - что, собственно, к драке и привело.

Гости не бросили играть, отчаянно стараясь убежать хотя бы от крупного счета, но удаление Филипа Варона за две минуты до сирены и без того непростую задачу сделало невыполнимой в принципе", - говорится в тексте.

После этой игры "Барыс" с 22 очками остался на седьмом месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Михайлиса проведет также на выезде против "Нефтехимика" 12 ноября.
Метки:
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Сегодня 07:38
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