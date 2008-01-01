Тренер "Барыса" нашел объяснение разгромному поражению от "Локомотива" и запоздалой замене вратаря

Игра была в Ярославле.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:15
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал неудачную игру против "Локомотива", которому казахстанский клуб проиграл на выезде со счетом 2:7.

"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков

"Скажем так: курьезный первый период, курьезные голы. Мы проиграли в движении и по борьбе в первом периоде. Да и в обороне плохо сыграли. Затем команда вышла заряженной, начали выигрывать борьбу, прибавили в движении.

Почему мы так поздно заменили Карлссона? Ортио провел очень много матчей, мы дали ему передохнуть. По идее, у нас все вратари хорошего уровня, все должны играть. У Никиты Михайлиса легкое недомогание, через один-два матча он сыграет", - приводит его слова сайт КХЛ.

После этой игры "Барыс" с 22 очками остался на седьмом месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Михайлиса проведет также на выезде против "Нефтехимика" 12 ноября.
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Сегодня 07:15
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