Тренер "Барыса" нашел объяснение разгромному поражению от "Локомотива" и запоздалой замене вратаря

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
прокомментировал неудачную игру против "Локомотива"
, которому казахстанский клуб проиграл на выезде со счетом 2:7.
"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков
"Скажем так: курьезный первый период, курьезные голы. Мы проиграли в движении и по борьбе в первом периоде. Да и в обороне плохо сыграли. Затем команда вышла заряженной, начали выигрывать борьбу, прибавили в движении.
Почему мы так поздно заменили Карлссона? Ортио провел очень много матчей, мы дали ему передохнуть. По идее, у нас все вратари хорошего уровня, все должны играть. У Никиты Михайлиса легкое недомогание, через один-два матча он сыграет", - приводит его слова сайт
КХЛ.
После этой игры "Барыс" с 22 очками остался на седьмом месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Михайлиса проведет также на выезде против "Нефтехимика" 12 ноября.