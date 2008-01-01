Скабелка после разгрома "Барыса" ответил на вопрос о принципиальности своей победы

Главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка после разгромной победы над "Барысом" в прямом эфире признался, что матч против бывшей команды все-таки был для него особенным, сообщают Vesti.kz. Комментируя встречу, которая прошла в Ярославле, белорусский специалист подчеркнул, что она была непростой.

Напомним, "Локомотив" разгромил "Барыс" со счетом 7:2. При этом казахстанский клуб пропустил уже на 11-й секунде, заменил вратаря, а в конце матча хоккеисты устроили драку.

- Банальный вопрос - насколько принципиальна вот эта победа над бывшей командой для вас?

- Если я скажу, что рядовой матч, конечно, я слукавлю. Но нам принципиально в каждом матче выигрывать. Сегодня, конечно, был такой особенный день, учитывая, что "Барыс" для меня такая важная команда была. Поэтому, конечно, это был непростой матч.

- На льду помимо нынешних подопечных - подопечные бывшие. Какие эмоции испытываете, глядя на их игру?

- Ну я сейчас больше смотрю на своих подопечных, поэтому я могу только поблагодарить ребят - хорошее движение, многое получалось, молодцы.

- Такой крупный счет на табло - это результат плодотворной работы во время паузы в чемпионате?

- Я не знаю, как это назвать. Мы над разными моментами работали. То, над чем мы больше всего работали, сегодня пока не особо получилось.

- Что стало переломным моментов для "Локомотива"? Вероятно, удаления у "Барыса"?

- Да нет, мы достаточно быстро забили первые две шайбы. Я не думаю, что что-то в дальнейшем было переломным. Да, "Барыс" моментами добавлял, было хорошее движение, создавали моменты, но в целом, наверное, все-таки те первые две шайбы, которые мы так быстро забили, они задали хороший тон на всю игру.

"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков