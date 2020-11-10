Скабелка после разгрома "Барыса" ответил на вопрос о принципиальности своей победы

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Скабелка после разгрома "Барыса" ответил на вопрос о принципиальности своей победы

Его новые подопечные не оставили шансов подопечным бывшим.

Скабелка после разгрома "Барыса" ответил на вопрос о принципиальности своей победы
Андрей Скабелка. Фото: ХК "Локомотив"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
1

Главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка после разгромной победы над "Барысом" в прямом эфире признался, что матч против бывшей команды все-таки был для него особенным, сообщают Vesti.kz. Комментируя встречу, которая прошла в Ярославле, белорусский специалист подчеркнул, что она была непростой.

Напомним, "Локомотив" разгромил "Барыс" со счетом 7:2. При этом казахстанский клуб пропустил уже на 11-й секунде, заменил вратаря, а в конце матча хоккеисты устроили драку.

- Банальный вопрос - насколько принципиальна вот эта победа над бывшей командой для вас?

- Если я скажу, что рядовой матч, конечно, я слукавлю. Но нам принципиально в каждом матче выигрывать. Сегодня, конечно, был такой особенный день, учитывая, что "Барыс" для меня такая важная команда была. Поэтому, конечно, это был непростой матч.

- На льду помимо нынешних подопечных - подопечные бывшие. Какие эмоции испытываете, глядя на их игру?

- Ну я сейчас больше смотрю на своих подопечных, поэтому я могу только поблагодарить ребят - хорошее движение, многое получалось, молодцы.

- Такой крупный счет на табло - это результат плодотворной работы во время паузы в чемпионате?

- Я не знаю, как это назвать. Мы над разными моментами работали. То, над чем мы больше всего работали, сегодня пока не особо получилось. 

- Что стало переломным моментов для "Локомотива"? Вероятно, удаления у "Барыса"?

- Да нет, мы достаточно быстро забили первые две шайбы. Я не думаю, что что-то в дальнейшем было переломным. Да, "Барыс" моментами добавлял, было хорошее движение, создавали моменты, но в целом, наверное, все-таки те первые две шайбы, которые мы так быстро забили, они задали хороший тон на всю игру. 

"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ Локомотив ХК Скабелка Андрей КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:51
Хоккей

Скабелка после разгрома "Барыса" ответил на вопрос о принципиальности своей победы
Сегодня
00:29
Хоккей

"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков
Вчера
23:43
Хоккей

"Барыс" пропустил 6 шайб от команды Скабелки и заменил вратаря
Вчера
22:50
Хоккей

Карлссон не играл в "Барысе" 10 матчей, вернулся на лед и пропустил очень курьезную шайбу на 11 секунде от команды Скабелки
Вчера
21:50
Хоккей

Время молодых. Как "Барыс" подводит к составу казахстанских дебютантов в КХЛ
Вчера
21:16
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч с новой командой Скабелки
Вчера
21:04
Хоккей

"Добавит команде мускулов и мощности". "Барыс" похвалили за трансфер канадского защитника
Вчера
20:01
Хоккей

Легионерский выбор Михайлиса. Как изменилась ситуация в "Барысе" для игроков сборной Казахстана
Вчера
15:36
Хоккей

"Печаль болельщиков понятна". Комментатор КХЛ - о противостоянии "Барыс" - Скабелка, новичках из НХЛ и казахстанцах
Вчера
13:45
Хоккей

"Барыс" проиграет новой команде Скабелки. Прогноз Vesti.kz на матч против лидера КХЛ
Вчера
10:12
Хоккей

Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" против новой команды Скабелки в КХЛ
9 ноября
22:48
Хоккей

Иностранный легион "Барыса" в сборную Казахстана, или как перестраивается команда Михайлиса в КХЛ
9 ноября
18:15
Хоккей

Обойдем "Авангард" с "Салаватом Юлаевым", или как изменилась ситуация "Барыса" после трех побед в КХЛ
9 ноября
14:45
Хоккей

"Может встряхнуть конференцию и вмешаться в распределение призовых мест". В России оценили дебют новичков "Барыса" в КХЛ
9 ноября
14:26
Хоккей

Голевой пас на Дица и силовые приемы. Как новички из Канады дебютировали за "Барыс" в КХЛ
9 ноября
10:00
Хоккей

Капитан "Барыса" Диц вышел в лидеры среди снайперов-защитников КХЛ
9 ноября
07:36
Хоккей

"Серия Ортио прервалась, но команда выиграла". КХЛ - о третьей подряд победе "Барыса"
9 ноября
07:18
Хоккей

В "Северстали" нашли объяснение поражению от "Барыса" в КХЛ
9 ноября
00:16
Хоккей

"Барыс" - прекрасная команда. Я в восторге". Канадский новичок - о дебюте и КХЛ
8 ноября
23:51
Хоккей

Михайлис разобрал третью подряд победу "Барыса" и недочеты в матче с "Северсталью"
8 ноября
22:19
Хоккей

"Барыс" благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ
8 ноября
19:30
Хоккей

"Барыс" выставил новичков на матч против четвертой команды Западной конференции КХЛ
8 ноября
13:33
Хоккей

"Барыс" анонсировал выздоровление защитника сборной Казахстана и дебют новичков в КХЛ
8 ноября
11:50
Хоккей

"Набирают ход спецбригады". КХЛ - о гостевом матче "Барыса" с "Северсталью"
8 ноября
10:31
Хоккей

Возьмем реванш с новичками? Прямая трансляция матча КХЛ "Северсталь" - "Барыс"
7 ноября
22:48
Хоккей

"Впервые буду играть в КХЛ". Канадский центрфорвард дал первое интервью в "Барысе"
7 ноября
12:43
Хоккей

"Барыс" взял на выезд двух новичков с опытом игры в НХЛ
7 ноября
00:21
Хоккей

Канадский хоккеист дал первый комментарий после перехода в "Барыс"
6 ноября
21:59
Хоккей

Новые лидеры из Канады? В "Барысе" показали, как будут использовать дебютантов с опытом игры в НХЛ
6 ноября
19:27
Хоккей

Расчет на канадцев. В "Барысе" прокомментировали ситуацию с дебютом новичков в КХЛ
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика