"Барыс" пропустил 6 шайб от команды Скабелки и заменил вратаря

ХК "Барыс" заменил вратаря сборной Казахстана Хенрика Карлссона на финского кипера Йони Ортио после разгрома во время матча с ярославским "Локомотивом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Натурализованный хоккеист не выходил на лед в десяти играх КХЛ подряд и в итоге не доиграл до конца и после своего возвращения.

В первом периоде Карлссон пропустил от хозяев три шайбы, причем первая была очень курьезной и забитой всего на 11-й минуте. Затем после перерыва всего за 2,5 минуты он пропустил еще трижды, после чего был посажен на скамейку.

Ортио удалось не пропустить до второго перерыва, на который команда ушла, проигрывая со счетом 1:6.

Напомним, что "Локомотив" возглавляет бывший тренер "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Скабелка. Также ворота Карлссона в этой встрече поразили бывшие игроки команды из Нур-Султана Атте Охтамаа и Андре Петерссон (дубль).