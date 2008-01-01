Карлссон не играл в "Барысе" 10 матчей, вернулся на лед и пропустил очень курьезную шайбу на 11 секунде от команды Скабелки

Натурализованный кипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон пропустил шайбу на 11-й секунде гостевого матча "Барыса" с "Локомотивом" в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Взятие ворот во время матча в Ярославле получилось очень курьезным. Бывший защитник казахстанской команды Атте Охтамаа сделал результативную передачу на лицевой борт, от которого в итоге шайба и залетела Карлссону.

Этот матч стал для вратаря первым более чем за месяц. В предыдущий раз он выходил на лед в составе "Барыса" 4 октября в домашней встрече со СКА, а затем пропустил десять игр. Всего в нынешнем сезоне КХЛ это была четвертая игра Карлссона.

Напомним, что "Локомотив" возглавляет экс-наставник "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Скабелка.