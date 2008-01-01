"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков

ХК "Барыс" потерпел разгромное поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от "Локомотива", который возглавляет бывший наставник команды Андрей Скабелка, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 7:2.

Ворота "Барыса" в этом матче впервые более чем за месяц защищал натурализованный кипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон. Эта игра стала для него всего четвертой в сезоне, он пропустил десять предыдущих встреч команды.

Возвращение Карлссона не стало удачным. Первую шайбу он пропустил уже на 11-й секунде, причем весьма курьезную.

Бывший защитник казахстанской команды Атте Охтамаа сделал результативную передачу на лицевой борт, от которого в итоге шайба и залетела Карлссону.

На пятой минуте кипер "Барыса" был вынужден снова доставать шайбу из своих ворот. На этот раз отличился российский форвард Егор Аверин.

На 15-й минуте казахстанская команда сделала заявку на то, чтобы вернуть игру в нормальное для себя русло. С передачи новичка Фила Варона и Мэтта Фрэттина разрыв сократил Виктор Сведберг ('15).

Но в концовке второго периода экс-форвард "Барыса" Андре Петерссон ('18) забил своей бывшей команде. Это взятие ворот вызвало споры, но после видеопросмотра было засчитано. 3:1 в пользу "Локомотива" после первого периода.

В середине второго отрезка матча хоккеисты "Барыса" нарушили численный состав, за что были наказаны. Пока штраф отбывал Дмитрий Гурков, Петерссон ('32) воспользовался большинством и оформил дубль. И всего за 2,5 последующих минут хоккеисты "Локомотива" еще дважды поразили ворота казахстанской команды - отличились Денис Алексеев ('33) и Егор Коршков ('34).

После шестой пропущенной шайбы тренерский штаб "Барыса" решил-таки убрать Карлссона со льда. Его место в воротах занял Йони Ортио.

Ортио, в свою очередь, сумел не пропустить до конца второго периода, но не продержался всухую до конца матча.

В третьем периоде "Локомотив" забросил "Барысу" седьмую шайбу, автором гола стал Владимир Ткачев ('45).

Но и "Барыс" не стал останавливаться и совсем опускать руки. На 53-й минуте свою первую шайбу за казахстанский клуб забросил канадский защитник Диллон Хетерингтон, которого уже называют удачным приобретением.

В концовке же встречи нервы уже не выдерживали у обеих команд и в кулачном бою сошлись девятые номера - защитник "Барыса" Джесси Блэкер и форвард "Локомотива" Магнус Пяярви-Свенссон.

Отметим, что ворота ярославского клуба защищал также бывший кипер казахстанской команды Эдди Паскуале, который ушел после прошлого сезона вместе со Скабелкой.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

В четверг, 12 ноября, "Барыс" продолжит гостевую серию, сыграв с "Нефтехимиком".

Время молодых. Как "Барыс" подводит к составу казахстанских дебютантов в КХЛ