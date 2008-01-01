"Барыс" назвал состав на матч с новой командой Скабелки

ХК "Барыс" назвал состав на матч с "Локомотивом", сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 10 ноября, подопечные Юрия Михайлиса сыграют в Ярославле против команды, которую который возглавляет бывший тренер казахстанского клуба и сборной Андрей Скабелка. Начало встречи - в 22:00 по времени Нур-Султана.

Состав "Барыса" на игру:

Вратарь: Хенрик Карлссон (Йони Ортио)

Диллон Хетерингтон - Даррен Диц, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Линус Виделль;

Виктор Сведберг - Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков - Кертис Волк - Якоб Лилья;

Егор Шалапов - Алексей Маклюков, Роман Старченко - Антон Сагадеев - Дмитрий Шевченко;

Тамирлан Гайтамиров, Егор Петухов - Дмитрий Гурков - Алихан Асетов, Максим Мусоров.

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