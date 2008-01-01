Время молодых. Как "Барыс" подводит к составу казахстанских дебютантов в КХЛ

С приходом Юрия Михайлиса на пост главного тренера "Барыса" ожидалось, что молодые казахстанские игроки будут получать игровое время в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На деле получилось по-другому. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Казахстанский тренер, возможно, и хотел бы привлекать молодых исполнителей, но ему мешают некоторые факторы. Во-первых, после неудачных матчей он может потерять свой пост. Во-вторых, потенциальные новобранцы оказываются не готовы сыграть так, как ждет от них Михайлис. И в-третьих, "Барыс" сам не готов к тому, что молодые казахстанские игроки могут повести за собой команду.
В условиях, когда "Барыс" нашел очередной усиление в Канаде, только три игрока ближе других подошли к составу. Чаще всего они сидят на лавке, но не выходят на лед.
1. Максим Мусоров (1+0)
19-летний форвард забил дебютный гол в КХЛ, но в нескольких последних играх на льду не появлялся. Возможно, ему вскружил голову первый серьезный успех во взрослой лиге. Михайлис отмечал, как прогресс игрока, так и его неготовность закрепиться в основном составе.
2. Тамирлан Гайтамиров (0+0)
Еще один дебютант, который принимал участие в шести матчах. Пару минут за игру - недостаточно для набора опыта. Лишь в одной встрече 193-сантиметровый защитник отыграл почти 14 минут, но серьезным доверием молодой хоккеист с опытом выступления в США не пользуется.
3. Денис Каратаев
21-летний голкипер второй сезон ждет своего шанса, чтобы наконец выйти на лед. Перед ним опытные Хенрик Карлссон с Йони Ортио, и только серьезные ошибки или травмы, могут помочь дебютировать Каратаеву. В отличие от полевых игроков, заиграть ему будет наиболее сложно.
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Добавим, что "Барыс" подходит к встрече с одним из лидеров Лиги с тремя победами подряд, а конкуренты - с двумя. Матч, который начнется в 22:00 по времени Нур-Султана, покажут в прямом эфире. Подопечные Михайлиса еще не потеряли возможность побороться за ведущие позиции в конференции, ведь сыграли матчей меньше, чем конкуренты. Первые очки за новый клуб набрали канадские легионеры - Фил Варон и Диллон Хетерингтон.
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Фото: ХК "Барыс"© (1 и 3) и ХК "Автомобилист"© (2)