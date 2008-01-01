"Добавит команде мускулов и мощности". "Барыс" похвалили за трансфер канадского защитника

Канадский защитник Диллон Хетерингтон стал очень хорошим трансфером для "Барыса", пишет российский сайт "Чемпионат". По мнению СМИ, габаритный игрок очень мотивирован, так как из казахстанского клуба может вернуться в Северную Америку.

"Барысу" удалось подписать контракт до конца нынешнего сезона с очень интересным хоккеистом. 25-летний Диллон Хетерингтон - габаритный (193 см, 98 кг), жесткий игрок обороны, очень полезный на своей половине площадки, но также умеющий помочь нападающим в подыгрыше.

Канадец почти всегда по карьере находится в плюсе по показателю полезности, забивает немного, зато стабильно набирает 15-20 результативных передач. Однозначно Хетерингтон должен укрепить оборону "Барыса" и добавить казахстанской команде мускулов и мощности.

Отметим, что в послужном списке Диллана есть "золото" ЮЧМ и МЧМ, чемпионство в АХЛ, а также 11 матчей в НХЛ за "Даллас", - пишет сайт.

"Хетерингтон сейчас предельно мотивирован, ведь от его игры за "Барыс" во многом зависит подписание им нового контракта в Северной Америке", - добавило СМИ.

Напомним, что сегодня, 10 ноября, "Барыс" в Ярославле сыграет с "Локомотивом". Матч начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.