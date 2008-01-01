Легионерский выбор Михайлиса. Как изменилась ситуация в "Барысе" для игроков сборной Казахстана

Казахстанский тренер Юрий Михайлис с "Барысом" борется за место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сделав ставку на легионеров. Несколько слов о подборе исполнителей в столичной команде за последние годы - в материале корреспондента Vesti.kz.
"Барыс" не открывает ничего нового. Очередной легион квалифицированных иностранных исполнителей призван вывести команду в Кубок Гагарина, а затем обновить свои соглашения в Лиге на более дорогие. Некоторые из них заиграны за сборную Казахстана, но общая тенденция должна расстраивать.
Незаменимый ветеран Хенрик Карлссон несколько сезонов подряд выступает не только за "Барыс", но и за национальную сборную. В прошлом сезоне он конкурировал с канадцем Эдди Паскуале, а в этом - с Йони Ортио из Финляндии. Казахстанские вратари во главе с Сергеем Кудрявцевым прежде получали игровое время, а теперь ни сыграли ни минуты. Кто заменит завтра Карлссона?
Нет глубины и в обороне. Вместо дуэта Даррена Дица с Атте Охтамаа ведущей стала пара Дица с Диллоном Хетерингтоном. В остальном, как и прежде, казахстанцы на вторых ролях, но в заявке меньше их не стало. Лишь игрового времени стало меньше, а конкуренция за пару свободных позиций только повысилась. С другой стороны, есть вариант, что Хетерингтон с Виктором Сведбергом получат казахстанские паспорта и все наладится. В обороне у "Барыса" не будет не кандидатов в сборную Казахстана. Идеальный план.
Два кандидата в национальную команду остались в первых тройках нападения. Если прежде их было четыре, то сейчас Роман Старченко с Аркадием Шестаковым не входят в топ-6. Остались лишь Кертис Волк с Никитой Михайлисом. Тут нужно заметить, что в прошлогоднем "Барысе" справлялись и без Якоба Лильи с Мэттом Фрэттином, но новый тренерский штаб решил дать еще один шанс этим форвардам. Стартовали они в турнире невнятно, но рабочие места сохранили.
Низкие в прошлом сезоне результаты двух других иностранцев заставили тренерский штаб Андрея Скабелки расстаться с Эриком Тангрэйди и Адамом Хелукой. У Михайлиса терпения больше. Или выбора меньше. Он готов держать в атаке пять иностранных игроков (только у одного паспорт Казахстана), в то время как у его предшественника их было семь, но только четверых можно отнести к игрокам основного состава. Тот же Дастин Бойд играл в трех разных атакующих звеньях, а казахстанских тренер так поступал только с Лильей.
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Таким образом, можно сделать вывод, что доверия в "Барысе" к кандидатам в национальную сборную с приходом казахстанского тренера не стало больше. Как и прежде, игру определяют легионеры, игроки с бирюзовыми паспортами (за исключением Дица с Блэкером) на подхвате. Возможно, что второстепенные роли им более привычны, но разве "Барыс" был хуже при большем доверии к казахстанцам? Вряд ли. Но выбор сделан. Для полного комплекта нужен еще один иностранный форвард - топ-6 заполнится под завязку.
Добавим, что сегодня, 10 ноября, "Барыс" сыграет в Ярославле против новой команды Андрея Скабелки - "Локомотива". Некоторые моменты противостояния с российской командой, которую казахстанцы ни разу не обыгрывали в гостях, в нашем специальном материале. После трех побед подряд команда Михайлиса вернулась в зону плей-офф Восточной конференции, а "Локомотив" борется с ЦСКА и "Ак Барсом" за первое место в регулярном чемпионате.
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