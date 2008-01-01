Иностранный легион "Барыса" в сборную Казахстана, или как перестраивается команда Михайлиса в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вышел на седьмое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а один из лучших бомбардиров в истории команды Роман Старченко был отправлен в третье звено атаки. Об изменениях в составе и позициях для казахстанцев - в материале корреспондента Vesti.kz.



Тренерский штаб ожидаемо внес изменения с приходом двух новых игроков из Канады. Если прежде с Дарреном Дицем играл потенциальный напарник по сборной Казахстана (например, Леонид Метальников), то теперь позицию занял 25-летний Диллон Хетерингтон. Вторую пару защитников составили Джесси Блэкер с Виктором Сведбергом, а третью - Алексей Маклюков и Егор Шалапов.



Возможно, что именно так будет выглядеть оборона сборной Казахстана, нужен будет напарник, который играл бы с ним не только за "Барыс". В кандидатах еще Никита Клещенко, Валерий Орехов и еще пару игроков. В атаке все еще сложнее: в первой тройке нет даже кандидатов в национальную команду.

Почему? Там играли 35-летний Линус Виделль и 32-летний Мэтт Фрэттин из Канады, которые вроде в казахстанском паспорте не заинтересованы.







29-летний канадец Фил Варон, отыгравший только первый матч за "Барыс", не скоро задумается о такой перспективе, как и Хетерингтон. Во второй атакующей тройке два игрока задействованы в сборной страны - Кертис Волк и Никита Михайлис.

Шведский форвард Якоб Лилья может быть с его работоспособностью и универсальностью тоже бы не помешал команде Казахстана, но информации о смене гражданства не было пока.



Третья атакующая тройка самая казахстанская - вместе со Старченко тут выступали Дмитрий Шевченко с Антоном Сагадеевым. Есть в "Барысе" и другие кандидаты в сборную страны, роль которых уменьшилась - это Аркадий Шестаков, Егор Петухов, Павел Акользин и многие другие.

Возможно, что они будут получать шанс в неравных составах, как бывает это с Шевченко или Старченко, но, скорее всего, они будут больше отвечать за меньшинство.







У тренерского штаба небогатый выбор. Или результат с легионерами на проблемных позициях, или борьба за очки с кандидатами в сборную Казахстана. Как и во времена Кевина Даллмэна с Брэндоном Боченски, выбран первый путь.

В такой душной атмосфере, где все следят за подвигами Дица, только у одного-двух игроков может хватить мастерства выстрелить. Один из них - Никита Михайлис. Побольше голов 25-летнему форварду.



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Добавим, что завтра, 10 ноября, "Барыс" продолжит выступление в КХЛ матчем в Ярославле с "Локомотивом". Если столичная команда только вернулась в топ-8 Восточной конференции, то их российские соперники под руководством Андрея Скабелки с лучшей обороной в Лиге борются за первое место в регулярном чемпионате.



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