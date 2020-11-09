"Может встряхнуть конференцию и вмешаться в распределение призовых мест". В России оценили дебют новичков "Барыса" в КХЛ

Российский эксперт и журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко
прокомментировал гостевой матч "Барыса"
с "Северсталью"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также отметил игру новичков казахстанской команды.
"Барыс" благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ
"В КХЛ потихоньку проводят перенесенные матчи, а вчера в Череповец приехал "Барыс". Впервые мы могли посмотреть на новичков клуба из Казахстана. Первую встречу провели Диллон Хетерингтон и Филип Варон. Я понимаю, что череповецкая команда, возможно, не самый лучший соперник, чтобы проверить новобранцев, но команду Андрея Разина (пусть и без самого Разина, который все еще на больничном) не стоит сбрасывать со счетов. Так вот по ходу встречи в голову пришла мысль, что мы получили еще один сильный клуб, который может встряхнуть Восточную конференцию и вмешаться в распределение призовых мест.
Особенно понравился Диллон. Ничего лишнего, все делает уверенно и правильно, прекрасный выбор позиций и умение закрывать противника. Он даже очки набрал, чего от него, уверен, вообще не требуется, так как команде был необходим защитник, который бы делал ставку на оборону своих ворот.
Варона поставили в первое звено. При нем Фрэттин сделал две голевые передачи, а Линус забил. Раньше Виделль располагался в центре, но, кажется, ему не хватало сил. Теперь с него сняли обязанность становиться третьим защитником, и Виделлю стало легче. Юрий Михайлис неплохо поработал с командой, но больше выводов о клубе сделаем через неделю. До 18 ноября команда проведет четыре встречи и соперники там на любой вкус: "Локомотив", "Нефтехимик", минское "Динамо" и "Металлург". Да еще и перелеты и переезды. Но с такими новичками настроение болельщиков должно улучшиться", - написал он.
Для "Барыса" эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ, поднявшись на седьмое место в Восточной конференции.
Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде - 10 ноября сыграет против ярославского "Локомотива".
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