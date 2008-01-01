Голевой пас на Дица и силовые приемы. Как новички из Канады дебютировали за "Барыс" в КХЛ

Канадский защитник Диллон Хетерингтон отметился голевой передачей силовыми приемами в дебютном матче за "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а форвард Фил Варон отыграл только пять смен в третьем периоде. О первом матче для новых лидеров столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса продлили победную серию до трех встреч, обыграв на выезде череповецкую "Северсталь". Как мы и предполагали, дебютанты были определены на ключевые позиции. 25-летний Хетерингтон вышел в паре с Дарреном Дицем и отметился не только результативной передачей, но и четырьмя силовыми приемами (больше всех в матче).
29-летний Варон также заявил о себе голевым пасом. Тренерский штаб аккуратно внедряет форварда в разные вариации, и пока мы его не замечаем в большинстве. Практически не играл канадец в третьем периоде дебютного матча, хоть и успел провести пять смен за две с половиной минуты. За 16 минут в матче Варон выиграл 63 процента вбрасываний (12 из 19) и совершил четыре броска (два - мимо ворот).
И "Барыс" выиграл. Точечная селекция по усилению команды за счет канадского легиона в казахстанском клубе снова сработала. И если Хетерингтон уже показал свой стиль игры, то Варон лишь раскрывается. Но даже в такой ситуации игра "Барыса" уже расцвела новыми красками. Клуб вернулся в зону плей-офф, а переживаний за результат стало чуть меньше.
Отличился дублем Диц. Капитан не забивал шесть игр подряд, а тут сразу третий дубль в сезоне. Возможно, его тоже взбодрили обновлениями в составе. Теперь у "Барыса" полноценная пятерка иностранцев, которая должна рисовать победные комбинации. На старте сезона первая тройка в атаке смотрелась неубедительно, но теперь ситуация должна измениться в лучшую сторону. Дебютанты уже внесли вклад в первую победу.
Новые лидеры из Канады? В "Барысе" показали, как будут использовать дебютантов с опытом игры в НХЛ
Добавим, что завтра, 10 ноября, "Барыс" продолжит выступление в КХЛ матчем в Ярославле с "Локомотивом". После 19 игр столичная команда вышла на седьмое место в Восточной конференции с 22 очками. Очередной дубль помог Дицу единолично возглавить снайперскую гонку среди защитников.
"Барыс" благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ