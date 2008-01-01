Капитан "Барыса" Диц вышел в лидеры бомбардиров среди защитников КХЛ

Он помог клубу выиграть в Череповце.

Даррен Диц. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
1
Сегодня 10:00
Капитан "Барыса" Даррен Диц, оформивший дубль в гостевом матче с "Северсталью", вышел на первое место в КХЛ среди снайперов-защитников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ

На счету Дица уже 10 заброшенных шайб. За ним расположились Микко Лехтонен ("Йокерит") - 8 шайб, Крис Уайдмэн ("Торпедо НН") - 5, Оливер Каски ("Авангард") - 5 и Даниил Мироманов ("Сочи") - 5.

Для "Барыса" эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.

Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде - 10 ноября сыграет против ярославского "Локомотива".
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Северсталь Диц Даррен
Хоккей КХЛ
1
Сегодня 10:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»