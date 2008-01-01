"Серия Ортио прервалась, но команда выиграла". КХЛ - о третьей подряд победе "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте
представила обзор матча "Северсталь" - "Барыс"
, отметив, что гости победили, несмотря на то, что хозяева прервали "сухую" серию Йони Ортио.
"Барыс" благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ
"Северсталь" и "Барыс" первыми вернулись на лед после перерыва, перенесенный матч состоялся в Череповце. Месяц назад в Нур-Султане череповчане переиграли "Барыс" со счетом 3:2. Октябрь обернулся для гостей серией поражений, но перед перерывом они одержали две победы.
Череповчане тоже начали ноябрь успешно - домашняя победа над "Йокеритом" стала для Владимира Лешко первой в должности исполняющего обязанности главного тренера "Северстали". Андрей Разин и его помощник Евгений Михалкевич ранее сдали положительные тесты на коронавирус. Сообщалось, что Разин планирует возвращение на мостик в четверг на матче против московского "Динамо", соседа "Северстали" по турнирной таблице.
Гости начали игру активнее и в середине первого периода забросили две шайбы - отличились Даррен Диц и Линус Виделль. В начале второго периода "Барыс" настигла серия удалений, благодаря которой хозяева почти три минуты играли в большинстве, в том числе впятером против троих. Это позволило им сократить разрыв в счете - на 30-й минуте защитник Владислав Провольнев мощным броском со средней дистанции прервал "сухую" серию Йони Ортио, продолжавшуюся более 125 минут. В середине третьего периода Диц, также реализовав большинство, снял вопросы о победителе", - говорится в тексте.
Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду, астанчане набрали 22 очка и вернулись в зону плей-офф КХЛ.
Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде - 10 ноября сыграет против ярославского "Локомотива".