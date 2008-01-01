В "Северстали" нашли объяснение поражению от "Барыса" в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера "Северстали" Владимир Лешко
прокомментировал домашнюю игру с "Барысом"
. Его слова приводит официальный сайт
КХЛ.
"В первом периоде мы не вошли в игру, потом вроде выровняли, но ненужные удаления нас подвели, поэтому результат отрицательный. На протяжении игры мы находились на связи с Андреем Разиным. Он подсказывал, в основном - по тактике. Сложно ли быть тренером одновременно "Северстали" и "Алмаза"? Конечно, ведь это совершенно разные лиги. Трудно, но очень интересно", - отметил он.
"Барыс" благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ
Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду, астанчане набрали 22 очка и вернулись в зону плей-офф КХЛ.
Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде - 10 ноября сыграет против ярославского "Локомотива".