"Барыс" - прекрасная команда. Я в восторге". Канадский новичок - о дебюте и КХЛ

Новичок "Барыса" Диллон Хетерингтон прокомментировал дебютный матч за казахстанский клуб.

Канадский защитник сыграл против череповецкой "Северстали" (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал очко за голевую передачу.

- Было здорово, первая игра для меня. Начали очень хорошо, забили два гола. Затем сопернику удалось вернуться в игру, сократить разницу в счете. Но в третьем периоде мы сыграли надежно, по счету, забили третий гол и спокойно довели матч до победы. КХЛ - отличная лига, мне очень нравится, я в восторге. "Барыс" - прекрасная команда, здесь отличные партнеры, - цитирует Хетерингтона официальный сайт клуба.