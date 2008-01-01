Михайлис разобрал третью подряд победу "Барыса" и недочеты в матче с "Северсталью"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис подвел итоги матча с "Северстарью" (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит официальный сайт казахстанского клуба.

"Всех с победой, команду, болельщиков. Понравился первый период. Здорово играли в атаке, забили два гола, могли еще больше. Второй период нас снова подводит дисциплина, удаления, отдали инициативу сопернику. Когда уже соперник начал удаляться, игра выровнялась, довели матч до победы", - сказал Михайлис.

Для "Барыса" эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.

Следующий матч команда Михайлиса проведет также на выезде - 10 ноября сыграет против ярославского "Локомотива".