"Барыс" благодаря дублю Дица одержал третью победу подряд и вернулся в зону плей-офф КХЛ

Казахстанский "Барыс" одержал победу над череповецкой "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Команда Юрия Михайлиса еще в первом периоде сделала заявку на победу, забросив в ворота соперника две безответные шайбы. Отличились Даррец Диц (7-я минута) и Линус Виделль (9-я).

Причем в обоих голах поучаствовали новички "Барыса" - Диллон Хетерингтон и Фил Варон, записавшие на свой по голевой передаче.

Второй период остался за хозяевами. На 29-й минуте Владислав Провольнев сократил отставание до минимума.

На 47-й минуте Диц оформил дубль и восстановил преимущество "Барыса" в две шайбы, и тем самым установил окончательный счет.

Для "Барыса" эта победе стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.

Следующий матч команда Михайлиса проведет также на выезде - 10 ноября сыграет против ярославского "Локомотива".