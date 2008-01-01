"Барыс" выставил новичков на матч против четвертой команды Западной конференции КХЛ

Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на гостевой матч с череповецской "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заявку казахстанской команды вошли два новичка - канадский форвард Фил Варон и его соотечественник защитник Диллон Хетерингтон.

Полностью состав "Барыса" выглядит так:

Ортио (Карлссон)

Хетерингтон - Диц, Фрэттин - Варон - Виделль

Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Лилья

Маклюков - Шалапов, Старченко - Сагадеев - Шевченко

Гайтамиров, Акользин - Гурков - Петухов, Мусоров.

Напомним, матч пройдет в Череповце и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.