"Барыс" анонсировал выздоровление защитника сборной Казахстана и дебют новичков в КХЛ

"Барыс"
на своем официальном сайте
сообщил, что защитник сборной Казахстана Алексей Маклюков
выведен из списка травмированных и готов принять участие в гостевом матче с "Северсталью"
.
Также отмечается, что ожидается дебют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) накануне прибывших в расположение клуба канадских новичков Фила Варона
и Диллона Хетерингтона
.
Сегодня, 8 ноября, "Барыс" на выезде сыграет с "Северсталью". Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
Перед этой встречей "Барыс" с 20 очками занимает десятое место на "Востоке", а "Северсталь" с 25 баллами располагается на четвертой позиции в Западной конференции.