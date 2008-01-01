"Барыс" анонсировал выздоровление защитника сборной Казахстана и дебют новичков в КХЛ

Команда идет на десятом месте.

Фото: ticketon.kz©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:33
"Барыс" на своем официальном сайте сообщил, что защитник сборной Казахстана Алексей Маклюков выведен из списка травмированных и готов принять участие в гостевом матче с "Северсталью"

Также отмечается, что ожидается дебют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) накануне прибывших в расположение клуба канадских новичков Фила Варона и Диллона Хетерингтона.

Сегодня, 8 ноября, "Барыс" на выезде сыграет с "Северсталью". Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Перед этой встречей "Барыс" с 20 очками занимает десятое место на "Востоке", а "Северсталь" с 25 баллами располагается на четвертой позиции в Западной конференции.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:33
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