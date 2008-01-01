"Набирают ход спецбригады". КХЛ - о гостевом матче "Барыса" с "Северсталью"

Это перенесенная игра.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 11:50
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу "Северсталь" - "Барыс".

Встреча пройдет сегодня, 8 ноября, в Череповце и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Северсталь" накануне паузы на Евротур одержала победу над "Йокеритом" (5:2). "Рыси" впервые с 2016 года оказались сильнее финского клуба на домашнем льду. В качестве главного тренера команду выводил Владимир Лешко, подменивший заболевшего Андрея Разина. "Барыс" выиграл два последних матча, оказавшись сильнее "Куньлуня" (2:1) и рижского "Динамо" (3:0). Постепенно набирают ход спецбригады: в среднем подопечные Юрия Михайлиса реализуют 17,5 процента попыток в большинстве.

"Северсталь" забралась в топ-4 Западной конференции, заработав 25 очков в 21 матче. "Барыс" - десятый на "Востоке", но имеет запас из нескольких игр.

Не пропускает на протяжении 96 минут подряд вратарь "Барыса" Йони Ортио. Его одноклубник Алихан Асетов на пороге юбилея: сейчас у нападающего 99 матчей в КХЛ.

Сегодняшняя встреча "Северстали" и "Барыса" является перенесенной, изначально она была запланирована на 20 сентября. Месяц назад "рыси" увезли победу из Нур-Султана (3:2), дубль сделал нападающий Адам Лишка", - говорится в тексте.

Перед этой игрой "Барыс" с 20 очками занимает десятое место на "Востоке", а "Северсталь" с 25 баллами располагается на четвертой позиции в Западной конференции.

В этом матче ожидается дебют канадских новичков казахстанского клуба - защитника Диллона Хетерингтона и форварда Фила Варона.
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