Возьмем реванш с новичками? Прямая трансляция матча КХЛ "Северсталь" - "Барыс"

Сегодня, 8 ноября, "Барыс"
откроет выездную серию матчем с "Северсталью"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Череповце и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Команды встречались 10 октября в столице Казахстана, где победу одержали
хоккеисты "Северстали" - 3:2.
Перед этой игрой "Барыс" с 20 очками занимает десятое место на "Востоке", а "Северсталь" с 25 баллами располагается на четвертой позиции в Западной конференции.
В этом матче ожидается дебют канадских новичков казахстанского клуба - защитника Диллона Хетерингтона и форварда Фила Варона.