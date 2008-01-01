Возьмем реванш с новичками? Прямая трансляция матча КХЛ "Северсталь" - "Барыс"

Команды встречались в октябре.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:31
Сегодня, 8 ноября, "Барыс" откроет выездную серию матчем с "Северсталью" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Череповце и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Команды встречались 10 октября в столице Казахстана, где победу одержали хоккеисты "Северстали" - 3:2.

Перед этой игрой "Барыс" с 20 очками занимает десятое место на "Востоке", а "Северсталь" с 25 баллами располагается на четвертой позиции в Западной конференции.

В этом матче ожидается дебют канадских новичков казахстанского клуба - защитника Диллона Хетерингтона и форварда Фила Варона.
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Сегодня 10:31
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