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"Впервые буду играть в КХЛ". Канадский центрфорвард дал первое интервью в "Барысе"

Фил Варон уже присоединился к команде.

"Впервые буду играть в КХЛ". Канадский центрфорвард дал первое интервью в "Барысе"
Фил Варон. Кадр из видео
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Канадский центрфорвард Фил Варон поделился своими впечатлениями после прибытия в стан "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летний хоккеист перешел в казахстанский клуб 26 октября. Минувший сезон он начинал в "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз", откуда перешел в "Лаваль Рокет". В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счет 19 (4+15) очков при показателе полезности "-17" и 8 минутах штрафного времени.

Варон отметил, что впервые будет играть в КХЛ, но многих игроков "Барыса" знает по матчам за океаном. 

"Все хорошо, все очень дружелюбны. Многие ребята уже помогли мне и сделали все, чтобы я чувствовал себя как дома. Отель, в котором я остановился прошлой ночью, также был хорош. Никаких жалоб, все отлично. 

Я немного устал сейчас, практически не спал. Но здорово, что я провел тренировку на льду и познакомился со всеми, с тренерским штабом, разогрел ноги перед началом проведения матчей. 

Безусловно, приехать сюда вместе с Дилланом было намного легче. Я впервые буду играть в Европе, в КХЛ. Я очень взволнован.

Я знаю Фрэттина немного, играл против него. Играл против Блэкера, Диц - то же самое. Я никогда не играл с кем-либо из здешних в одной команде. Но играя в хоккей достаточно долго, ты встречаешь много людей и играешь против многих ребят", - сказал Варон.

Напомним, что помимо Варона "Барыс" подписал канадского защитника Диллона Хетерингтона. Обоих хоккеистов клуб взял на выезд. Уже завтра, 8 ноября, они могут выйти на лет в гостевой встрече с "Северсталью". 

Варон еще не приехал, а его уже боятся. Поможет ли "Барысу" канадский новичок из НХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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