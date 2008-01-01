"Барыс" взял на выезд двух новичков с опытом игры в НХЛ

Команда сыграет с "Северсталью", "Локомотивом" и "Нефтехимиком".

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 12:43

"Барыс" назвал состав игроков, которые отправились на выездную серию по маршруту Череповец - Ярославль - Нижнекамск после паузы в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В состав вошли два новичка клуба защитник Диллон Хетерингтон и форвард Фил Варон.

Полностью состав "Барыса" выглядит так:

Вратари: Карлссон, Ортио, Каратаев.

Защитники: Блэкер, Гайтамиров, Диц, Клещенко, Маклюков, Метальников, Орехов, Сведберг, Хетерингтон,  Шалапов.

Нападающие: Акользин, Асетов, Вароне, Виделль, Волк, Гренц, Гурков, Лилья, Михайлис, Мусоров, Петухов,  Сагадеев, Старченко, Фрэттин, Шевченко, Шестаков.

Напомним, команда сыграет 8 ноября с "Северсталью", 10-го - с "Локомотивом", а 12-го - с "Нефтехимиком".

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Сегодня 12:43
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