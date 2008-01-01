Канадский хоккеист дал первый комментарий после перехода в "Барыс"

Канадский новобранец "Барыса" Диллон Хетерингтон
поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.
25-летний защитник подписал контракт
до конца сезона и провел
первую тренировку в составе столичного клуба. Его дебют ожидается в одной из ближайших выездных встреч.
"Все началось с Калгари, затем я вылетел в Торонто, чтобы получить визу. После мы встретились с Филом. Мы отправились в Стамбул и затем в Нур-Султан. Получилось девять часов до Стамбула и пять сюда. Долгий перелет. Это красивый город. Смотря на эти здания и архитектуру, создается впечатление, что тут много красивых мест. Здешние люди невероятно дружелюбны и гостеприимны. Я приехал сюда, не зная чего ожидать. Тут невероятно. Предоставлены все удобства и тренерский штаб - все отлично. Все очень дружелюбны и любезны", - приводит слова игрока пресс-служба
клуба.
Очередную выездную серию "Барыс" откроет 8 ноября в Череповце матчем с "Северсталью". После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на "Востоке". За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.