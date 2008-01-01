Новые лидеры из Канады? В "Барысе" показали, как будут использовать дебютантов с опытом игры в НХЛ

Хоккеисты могут сыграть на выезде.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:59
Тренерский штаб "Барыса" нашел позиции для канадских новичков Диллона Хетерингтона и Фила Варона перед их дебютом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Канадские дебютанты присоединились к казахстанской команде, а первые матчи могут провести уже в выездной серии, которая стартует 8 ноября. Тренировка "Барыса" показала, какие роли были предварительно приготовлены для новобранцев.

Как и предполагалось, центральный нападающий Варон (номер 26) сыграет в первой атакующей тройке вместе со шведом Линусом Виделлем и соотечественником Мэттом Фрэттином. Казахстанец Роман Старченко, который ранее играл в этом сочетании, "покинул" ударную тройку и на лед, скорее всего, выйдет в третьем звене.



В пару к Даррену Дицу отправится Хетерингтон (номер два). Без изменений осталось звено Кертиса Волка. В трио с ним сыграют Никита Михайлис и Якоб Лилья, а в обороне - Джесси Блэкер и Виктор Сведберг.



Старченко играл в желтой форме, как и Антон Сагадеев с Дмитрием Шевченко (это сочетание было в рижским "Динамо"). В красный состав вошли Павел Акользин, Дмитрий Гурков с Егором Петуховым. В резерве есть еще Алихан Асетов с Аркадием Шестаковым.



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Добавим, что следующая выездная серия "Барыса" стартует 8 ноября в Череповце матчем с "Северсталью". После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на "Востоке". За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.

Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ присоединятся к команде Михайлиса перед выездной серией
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:59
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