Примерит ли форму сборной Казахстана? Канадский новичок "Барыса" вошел в топ-5 трансферов недели КХЛ

Контракт с ним подписали до конца сезона.

Диллон Хетерингтон. Фото: oursportscentral.com©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 16:22
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила пятерку самых заметных переходов минувшей недели.

В топ-5 попал и Диллон Хетерингтон, перешедший из "Техаса" (АХЛ) в "Барыс".

"Нахождение за пределами зоны плей-офф вынуждает руководство "Барыса" искать усиление по ходу чемпионата. А где черпать новых игроков, как не в Северной Америке? Этот рынок менеджментом казахстанского клуба изучен вдоль и поперек. Большинство игроков, добравшихся через Атлантический океан до Нур-Султана (а ранее Астаны) становились лидерами команды. Кто-то, вроде Кевина Даллмэна, Брендона Боченски и Дарреца Дица и вовсе принимали казахстанское гражданство. Примерит ли когда-нибудь Диллон Хетерингтон форму сборной Казахстана? Загадывать, наверное, еще рано. За сборную своей страны уроженец Калгари выступал только на юниорском и молодежном чемпионате мира. Причем оба раза Хетерингтон завоевывал золотые медали", - говорится в тексте.

В списке также оказались следующие переходы:

- Шимон Грубец. Из "Куньлуня" в "Авангард";

- Корбиниан Хольцер. Из "Нэшвилла" (НХЛ) в "Автомобилист";

- Максим Грошев. Из "Нефтехимика" в СКА;

- Максим Майоров. Из "Салавата Юлаева" в "Спартак".

Отметим, что 25-летний защитник Хетерингтон подписал соглашение с "Барысом" до конца сезона. Он уже провел первую тренировку со столичным клубом. 
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 16:22
© 2008 - 2020 ТОО «EML»