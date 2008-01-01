Примерит ли форму сборной Казахстана? Канадский новичок "Барыса" вошел в топ-5 трансферов недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем официальном сайте
представила пятерку самых заметных переходов минувшей недели.
В топ-5 попал и Диллон Хетерингтон
, перешедший из "Техаса"
(АХЛ) в "Барыс"
.
"Нахождение за пределами зоны плей-офф вынуждает руководство "Барыса" искать усиление по ходу чемпионата. А где черпать новых игроков, как не в Северной Америке? Этот рынок менеджментом казахстанского клуба изучен вдоль и поперек. Большинство игроков, добравшихся через Атлантический океан до Нур-Султана (а ранее Астаны) становились лидерами команды. Кто-то, вроде Кевина Даллмэна, Брендона Боченски и Дарреца Дица и вовсе принимали казахстанское гражданство. Примерит ли когда-нибудь Диллон Хетерингтон форму сборной Казахстана? Загадывать, наверное, еще рано. За сборную своей страны уроженец Калгари выступал только на юниорском и молодежном чемпионате мира. Причем оба раза Хетерингтон завоевывал золотые медали", - говорится в тексте.
В списке также оказались следующие переходы:
- Шимон Грубец. Из "Куньлуня" в "Авангард";
- Корбиниан Хольцер. Из "Нэшвилла" (НХЛ) в "Автомобилист";
- Максим Грошев. Из "Нефтехимика" в СКА;
- Максим Майоров. Из "Салавата Юлаева" в "Спартак".
Отметим, что 25-летний защитник Хетерингтон подписал
соглашение с "Барысом" до конца сезона. Он уже провел
первую тренировку со столичным клубом.