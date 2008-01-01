Расчет на канадцев. В "Барысе" прокомментировали ситуацию с дебютом новичков в КХЛ

Канадские легионеры Диллон Хетерингтон
и Фил Варон
отправятся с "Барысом"
на выезд в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). В пресс-службе столичного клуба подтвердили эту информация корреспонденту Vesti.kz
.
Дебютанты присоединились к основном составу и провели
первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса
.
"Они едут в поездку, - рассказали в пресс-службе. - Игроки прибыли ночью, а утром провели тренировку. Завтра, 7 ноября, команда отправится на выезд".
Тренерский штаб решит, сыграют ли дебютанты в ближайших матчах. Заявить для участия в играх КХЛ их должны сегодня, 6 ноября.
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Добавим, с 8 ноября "Барыс" начнет марафон игр, где за 16 дней сыграет
восемь встреч. После 18 игр подопечные Михайлиса занимают десятое место с 20 очками, и всего на балл отстают от "Сибири", идущей восьмой.
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