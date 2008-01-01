Расчет на канадцев. В "Барысе" прокомментировали ситуацию с дебютом новичков в КХЛ

Они присоединились к столичной команде.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 19:27
Канадские легионеры Диллон Хетерингтон и Фил Варон отправятся с "Барысом" на выезд в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пресс-службе столичного клуба подтвердили эту информация корреспонденту Vesti.kz.

Дебютанты присоединились к основном составу и провели первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса

"Они едут в поездку, - рассказали в пресс-службе. - Игроки прибыли ночью, а утром провели тренировку. Завтра, 7 ноября, команда отправится на выезд".

Тренерский штаб решит, сыграют ли дебютанты в ближайших матчах. Заявить для участия в играх КХЛ их должны сегодня, 6 ноября.



Фрэттин или Старченко. Кто потеряет место и как сыграет "Барыс" после приезда новичков с опытом в НХЛ

Добавим, с 8 ноября "Барыс" начнет марафон игр, где за 16 дней сыграет восемь встреч. После 18 игр подопечные Михайлиса занимают десятое место с 20 очками, и всего на балл отстают от "Сибири", идущей восьмой. 

Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ присоединятся к команде Михайлиса перед выездной серией
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 19:27
© 2008 - 2020 ТОО «EML»