Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ провели первую тренировку

Канадские хоккеисты Фил Варон
и Диллон Хетерингтон
провели первую тренировку с "Барысом"
, сообщает пресс-служба
казахстанского клуба.
25-летний защитник Хетерингтон и 29-летний центрфорвард Варон, имеющие опыт выступления в НХЛ, подписали
со столичным клубом соглашения до конца года. Их дебют может состояться в одной из выездных встреч.
Очередную выездную серию "Барыс" откроет 8 ноября в Череповце матчем с "Северсталью". После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на "Востоке". За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.