Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ провели первую тренировку

Их дебют ожидается 8 ноября.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:55
Канадские хоккеисты Фил Варон и Диллон Хетерингтон провели первую тренировку с "Барысом", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

25-летний защитник Хетерингтон и 29-летний центрфорвард Варон, имеющие опыт выступления в НХЛ, подписали со столичным клубом соглашения до конца года. Их дебют может состояться в одной из выездных встреч.

Очередную выездную серию "Барыс" откроет 8 ноября в Череповце матчем с "Северсталью". После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на "Востоке". За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:55
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