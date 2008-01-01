Дуэль с "Авангардом", или матчи с кем могут вернуть "Барыс" в зону плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" проведет восемь игр за 16 дней и попробует вернуться в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О календаре подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Марафон столичной команды стартует 8 ноября, матчем с череповецкой "Северсталью". В 18 проведенных играх "Барыс" набрал 20 очков, и всего на один балл отстает от восьмого места, на котором расположилась новосибирская "Сибирь".



Календарь игр "Барыса"



8 ноября



"Северсталь" (четвертое место на "Западе") - "Барыс"



10 ноября



"Локомотив" (третье место на "Западе") - "Барыс"



12 ноября



"Нефтехимик" (12 место на "Востоке") - "Барыс"



15 ноября



"Барыс" - "Динамо" Минск (шестое место на "Западе")



17 ноября



"Барыс" - "Металлург" (шестое место на "Востоке")



19 ноября



"Барыс" - "Авангард" (пятое место на "Востоке")



22 ноября



"Салават Юлаев" (второе место на "Востоке") - "Барыс"



24 ноября



СКА (второе место на "Западе") - "Барыс"



"Барыс" прошел проверку казанским "Ак Барсом", обменявшись победами, а теперь сыграет практически со всеми потенциальными конкурентами по плей-офф. В восьми встречах всего один аутсайдер ("Нефтехимик"), которого "Барыс" обязан обыгрывать.







Что у конкурентов? "Торпедо", которое идет седьмым с 22 очками, по два раза сыграет с "Ак Барсом" (первое место) и "Автомобилистом" (третье место). Еще один матч с китайским "Куньлунем" (11 место) и прямым конкурентом - "Сибирью".



Новосибирцы за этот временной отрезок тоже сыграет шесть игр, и в соперниках все те же клубы, что и у "Барыса" - "Авангард", "Металлург" и минское "Динамо". Есть еще ЦСКА (первое место) и "Торпедо", а финиширует встречей с рижским "Динамо" (11 место).



Два матча с "Авангардом" предстоят "Амуру" (девятое место на "Востоке"). Еще по игре хабаровские хоккеисты сыграют с минским "Динамо", "Металлургом", СКА и "Куньлунем".



Из четырех претендентов, которые конкурируют за два последних места в топ-8, у "Барыса" самый напряженный график, но по сложности, они совместимы. Поэтому, казахстанский вполне может компенсировать отставание в одно очко за счет большего количества игр.



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Напомним, "Барыс" отправляется на выезд после двух домашних побед над "Куньлунем" и рижским "Динамо". К столичной команде должны присоединиться два канадских новичка - защитник Диллон Хетерингтон и форвард Фил Варон. С их приходом "Барыс" может отказаться от кого-то из ранее приглашенных исполнителей.



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