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"Сухари" от Йони Ортио, или как преобразился новый вратарь "Барыса" в КХЛ

Дебютировал он провально, но затем выбрался и наладил игру.

"Сухари" от Йони Ортио, или как преобразился новый вратарь "Барыса" в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Финский голкипер Йони Ортио начал карьеру в "Барысе" с матчей с пятью пропущенными голами, но в матче с рижским "Динамо" во второй раз в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не пропустил ни одной шайбы. Некоторые моменты прогресса вратаря - в материале корреспондента Vesti.kz.

29-летний Ортио не сразу вписался в игру "Барыса", в первых четырех встречах пропустив 15 голов. Финский вратарь был под сильным давлением, но в некоторых играх по его воротам бросали более 50 раз, и ему непросто было спасать свою команду. Ортио дали перерыв, а вне "Барыса" начались разговоры об ошибочном выборе.


Отдых пошел на пользу. Вратарь пропускал по два-три гола за матч, а его личная статистика преобразилась. Вершиной трудов стала встреча с "Ак Барсом", когда Ортио отразил все 32 броска. Первый "сухарь", во время которого он остановил фаворита турнира. О таком можно только мечтать. Но провальная игра с "Йокеритом" вернула все на места: каждый шестой бросок завершался голом, а "Барыс" упустил победу со счета 4:0.



Вряд ли выделит для себя Ортио матч с "Сибирью", где он пропустил два гола после 16 бросков, а "Барыс" снова проиграл. Финский вратарь остался в составе. Другой ведущий голкипер Хенрик Карлссон был травмирован и не мог дать напарнику перерыв. Ортио выдержал нагрузку и помог клубу выиграть два последних матча с аутсайдерами КХЛ.

Положительная динамика помогла финскому вратарю выбраться в группу лучших в лиге. По проценту отраженных бросков он вышел на 20-е место (91,2), а лидирует бывший игрок "Барыса" Эдди Паскуале (96), который сейчас играет за ярославский "Локомотив". Он же возглавляет список по коэффициенту надежности (0,98 - около гола за матч), а Ортио - 19-й (2,52). 



К выездной серии может вернуться Карлссон, и Ортио сможет перевести дух. Даст ли такой шанс тренерский штаб? Возможно и нет, ведь финский голкипер потащил, и состав могут не сменить. Вклад 29-летнего вратаря значителен, ведь команда немного забивает, поэтому каждая пропущенная шайба на счету. Ортио подходит этому "Барысу", ведь партнеры без работы его не оставят.

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Добавим, что следующие матчи "Барыс" проведет на выезде: 8 ноября сыграет с "Северсталью" в Череповце, а еще через два дня - в Ярославле с "Локомотивом". Перед командировкой сэйв Ортио вошел в десятку недели, а "Барыс" до одного очка сократил отставание от зоны плей-офф (десятое место и 20 очков).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ортио Йони Йокерит Ак Барс

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