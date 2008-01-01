Им могут указать на дверь, или как "Барыс" напугал своих легионеров в КХЛ

Легионеры "Барыса" принесли клубу две победы подряд над аутсайдерами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), приблизив команду к зоне плей-офф турнира. О резком прогрессе приглашенных игроков - в материале корреспондента Vesti.kz.



Подопечные Юрия Михайлиса обыграли на своем льду команды, у которых проблем было больше, чем у "Барыса". Ни китайский "Куньлунь", ни рижское "Динамо", не находятся в оптимальном состоянии, что сказывается на результатов клубов. И если команда из Латвии, это однозначный аутсайдер турнира с семью очками, то "Куньлунь" еще показывает признаки сопротивления.



Идеальные варианты для "Барыса", который попал в яму. Где-то хоккеистов не хватало физически, а где-то их покидали интересные идеи. И чтобы подхлестнуть к творчеству и добавить конкуренции (если так можно назвать), решили пригласить сразу двух новых игроков на проблемные позиции. Это защитник Диллон Хетерингтон и центрфорвард Фил Варон.



Заговорили сразу об отказе от имеющихся исполнителей. Первым в очереди поставили канадского снайпера Мэтта Фрэттина, который за четверть игр регулярного чемпионата ни разу не забил. За два последних матча 32-летний нападающий отличился дважды. И если первый гол получился, так сказать, рабочий, то второй наполнил о лучших временах голеадора.







Продолжает забивать еще один легионер - швед Якоб Лилья. Форвард тоже не мог долго забить, но сейчас у него пять голевых бросков и шесть результативных передач. Поможет ли это ему сохранить место в составе? Скорее всего. Их, как минимум, больше, чем у Фрэттина. Лилья нашел общий игровой ритм с Кертисом Волком.







Забил свой сотый гол в КХЛ нападающий Линус Виделль. 35-летний форвард неплохо стартовал в турнире, но последние четыре встречи уходил без набранных очков. И вот свершилось. Виделль забил юбилейный гол, который стал победным для клуба (первая шайба в сезоне для шведа, которая принесла победу). Наверное, с Линусом "Барыс" не расстанется, если тот совсем не станет заваливать игры.







И последний в нашем списке - Волк. Канадский центрфорвард был неудержим на старте, когда блистал Никита Михайлис, а потом вместе с казахстанцем сник. Как и другие лидеры, слабо провел "14-й" номер отрезок игр после обидного поражения "Йокериту", но в матчах с аутсайдерами набрал сразу два (1+1) балла. Вряд ли "Барыс" отпустит Волка, ведь он заигран за сборную Казахстана.



Что мы получаем? Голевая активность пришлась на период, когда клуб играл с более слабыми соперниками, и разговоры о возможном расставании утихнуть только после игр с более сильной оппозицией. Легионеры показали, что они умеют приносить "Барысу" заметную пользу, а приглашение новых игроков их лишь подстегнуло к действию.



Могли трансферы их напугать? Скорее всего, да. И если бы не сложная эпидемиологическая ситуация, то у игроков не было бы второго шанса. Уже бы с кем-нибудь расстались. Но после двух побед с относительно уверенной игрой, можно подумать, что "Барыс" встряхнул своих хоккеистов и дальше они пойдут все вместе. Сомневаемся, что какой-нибудь клуб готов сейчас подписывать легионеров "Барыса" на улучшенных условиях. Никто не выделяется.



История провалившегося голеадора "Барыса", или как канадский форвард пытается спасти карьеру в КХЛ



Добавим, что после победы над рижским "Динамо" казахстанский "Барыс" вплотную подтянулся к зоне плей-офф с 20 очками. 8 ноября подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Череповце с "Северсталью", а еще через два дня встретятся в Ярославле с "Локомотивом".



"Скоро-скоро, ребята их ждут". Тренер "Барыса" - о приезде легионеров из НХЛ и победе над "Динамо" в КХЛ