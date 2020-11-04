"Сотая шайба Виделля и четвертый "сухарь" Ортио". КХЛ - о второй победе подряд "Барыса"

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем официальном сайте
представила обзор матча "Барыс" - "Динамо" (Рига)
, отметив юбилейную шайбу Линуса Виделля и очередную игру "на ноль" Йони Ортио.
"Барыс" одержал победу над худшей командой КХЛ
"Юрий Михайлис, после четырех поражений подряд победивший "Куньлунь", никаких перестановок в составе "Барыса" предпочел не делать. У рижан же ситуация куда плачевнее - неудачная серия составила уже восемь матчей, и последнее поражение в Екатеринбурге (2:7) стало особенно чувствительным. В отсутствие большого количества вариантов исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Дмитрий Пархоменко поменял местами защитников Тони Сунда с Кристапсом Зиле и полностью перетасовал все тройки нападающих.
Первый период прошел с заметным преимуществом хозяев, однако на табло это никак не отражалось почти до самого перерыва. За полторы минуты до которого Линус Виделль все же реализовал численное преимущество. Для него эта шайба стала сотой в КХЛ, а для всего "Барыса" - вторым голом в большинстве за последние шесть матчей. В оставшееся до перерыва время Микелис Редлихс еще раз нарушил правила, и уже во втором периоде это удаление реализовал Кертис Волк.
Третью шайбу хозяева провели также в неравных составах - теперь уже в меньшинстве. Отличился Мэттью Фрэттин, который очень долго не мог открыть счет своим голам в этом сезоне и сделал это лишь в предыдущей встрече.
В заключительном отрезке соперники больше сосредоточились на разрушении. Конечно, и хозяева стремились развить успех, и гости пытались отыграться, но все же обе команды постарались в первую очередь свести к минимуму количество ошибок. И с задачей этой вполне успешно справились. В итоге Йони Ортио записал в свой актив второй в нынешнем сезоне и четвертый в Лиге "сухарь", - говорится в тексте.
Отметим, что следующую игру "Барыс"
проведет на выезде против "Северстали" 8 ноября.
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