"Барыс" одержал победу над худшей командой КХЛ

ХК "Барыс" одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Все шайбы были заброшены при игре в неравных составах.

Счет был открыл под занавес первого периода, когда большинство с передачи Дмитрия Шевченко и Романа Старченко реализовал Линус Виделль, забросивший свою сотую шайбу в КХЛ.

В самом начале второго периода численное преимущество "Барыса" реализовал Кертис Волк, которому ассистировал Виктор Сведберг.

Автором же третьей шайбы стал наконец начавший забивать Мэтт Фрэттин, который при этом еще и отличился в меньшинстве. Вратарь команды Йони Ортио оформил второй "сухарь" в сезоне.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде в Череповце против "Северстали" 8 ноября.

Отметим, что после победы над рижским "Динамо", которое является худшей командой всего чемпионата, "Барыс" пока делит девятое место на "Востоке" с "Амуром", но все еще имеет до семи игр в запасе по сравнению с конкурентами.