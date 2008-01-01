Форвард "Барыса" забросил сотую шайбу в КХЛ

Шведский нападающий "Барыса" Линус Виделль забросил свою сотую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Юбилейным для форварда стал гол, забитый в домашнем матче против рижского "Динамо", который проходит сегодня, 3 ноября, в Нур-Султане. Виделль открыл счет на последних минутах первого периода, реализовав большинство с передачи Дмитрия Шевченко и Романа Старченко.

Напомним, что Виделль проводит в "Барысе" второй сезон. Также в КХЛ он выступал за "Югру", "Северсталь", "Динамо Рига", "Торпедо", "Куньлунь Ред Стар" и "Трактор".

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