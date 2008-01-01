"Нам какая разница?". Игрок "Барыса" - о сотой шайбе в КХЛ, составе соперника и приезде новичков

Шведский форвард "Барыса" Линус Виделля прокомментировал свою сотую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которую он отправил в ворота своей бывшей команды - "Динамо" из Риги, передает корреспондент Vesti.kz. Его гол стал победным во встрече с аутсайдером Лиги.



- Команда играла хорошо за исключением концовок первого и второго периодов. Главное, что мы одержали победу, - считает форвард.



- Можно ли сказать, что к команде возвращается уверенность после двух уверенных побед?

- Конечно, это важные победы. Мы могли ее немного потерять после поражения в Сочи. Но эти победы помогли нам вернутся на победный путь и получить уверенность в своих силах.



- Забили сотый гол в КХЛ. Как будете праздновать?

- Просто буду двигаться дальше. Конечно, это приятная цифра, но не такое достижение, чтобы его праздновать.



- Приедет Фил Варон, который играет в центре атаки. Комфортно ли будет играть на краю атаки?

- Это не так. Нужно быть стабильным на одной позиции. Сложно переключаться с позиции на позицию, но мы ждем ребят, которые помогут "Барысу" побеждать.



Еще один форвард столичного клуба Дмитрий Шевченко считает, что не должно быть значение, кто выходить против тебя на лед, ты должен бороться за победу с любой оппозицией.



- Хорошая командная работа. Все друг за друга бились. Блокируем броски, силовые приемы... Все было. Во втором периоде где-то отошли от своей игры. После третьей шайбы поверили в себя. Что можем играть по-другому. Ортио нас подтащил. Потом вышли и доиграли хороший матч, - считает форвард.



- Пишут в социальных сетях, что у рижской команды был не тот состав и принижают эту победу. Встанете на защиту коллег или было на самом деле так легко?

- Нам какая разница? Это регулярный чемпионат. Состав вышел. И нам не важно, с кем играть. К нам и СКА приезжали молодежным составом. До нас они выиграли две игры с хорошими соперниками. Наша задача, это выходить и выигрывать. И не важно, основной состав или молодежный.



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Ранее мнением о матче поделился наставники команд. Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис разобрал подробно матч и поделился ожиданиями от приезда новичков команды. А его коллега из рижского "Динамо" Дмитрий Пархоменко посетовал на слабую реализацию голевых моментов.



Добавим, что 8 ноября "Барыс" сыграет в Череповце с "Северсталью", а еще через два дня встретится с "Локомотивом" в Ярославле. После 18 игр столичный клуб набрал 20 очков, но остался на десятом месте (по дополнительным показателям уступает "Амуру" при равенстве очков).



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